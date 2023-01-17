Отар Кушанашвили раскритиковал Оскара Кучеру после его интервью Дудю

Сегодня, 14:04

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Отар Кушанашвили раскритиковал Оскара Кучеру после его интервью Дудю
Отар Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили остался не в восторге от интервью Оскара Кучеры скандальному журналисту Юрию Дудю (внесен в список иноагентов в РФ, - Ред.).

По его мнению, актер, активно поддерживающий СВО, не смог подобрать необходимые аргументы и нужные слова, чтобы «не выглядеть потом дураком». Но произошло то, что произошло. Как результат, Кучеру затроллили и захейтили не только противники СВО, но даже патриотические паблики.

«Корешок, а тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным за раз, без этой парадигмы "либо дурак, либо подлец"?», — обратился с вопросом к Кучере журналист Кушанашвили.

Вчера многие знаменитости в своих комментариях обратили внимание на то, что актер пришел на интервью неподготовленным. Были отчетливо видны его пробелы в знании истории. Позже это признал и сам Кучера. В своем заявлении он рассказал, что беседа планировалась о «Муз-ТВ», «Солдатах» и о его гражданской позиции. 

«Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся», - высказался он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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