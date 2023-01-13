Яна Поплавская считает, что Оскар Кучера зря согласился дать интервью Юрию Дудю

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Актриса Яна Поплавская вслед за телеведущей Лерой Кудрявцевой отреагировала на большое интервью своего коллеги Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом в РФ, - Ред.).
В публикации на своем канале в Telegram она выказала поддержку артисту после того, как пользователи сети обрушили на него критику. Интервью получилось совсем неубедительным.
Поплавская согласна с тем, что Кучера подошел к общению со скандальным интервью совсем неподготовленным. Пробелы в знании истории многими были замечены.
«Вопрос - для чего тогда нужно было так подставляться? Ответ повис в воздухе. Три часа смотрела и сопереживала. Я расстроена так, «шо теперь кушать не могу», - призналась Яна.
Ранее Лера Кудрявцева назвала Оскара патриотом и возмутилась, что в некоторых пабликах «топят своих».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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