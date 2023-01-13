Яна Поплавская считает, что Оскар Кучера зря согласился дать интервью Юрию Дудю

Сегодня, 16:44

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Яна Поплавская считает, что Оскар Кучера зря согласился дать интервью Юрию Дудю
Фото из открытых источников

Актриса Яна Поплавская вслед за телеведущей Лерой Кудрявцевой отреагировала на большое интервью своего коллеги Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом в РФ, - Ред.).

В публикации на своем канале в Telegram она выказала поддержку артисту после того, как пользователи сети обрушили на него критику. Интервью получилось совсем неубедительным.

Поплавская согласна с тем, что Кучера подошел к общению со скандальным интервью совсем неподготовленным. Пробелы в знании истории многими были замечены.

«Вопрос - для чего тогда нужно было так подставляться? Ответ повис в воздухе. Три часа смотрела и сопереживала. Я расстроена так, «шо теперь кушать не могу», - призналась Яна.

Ранее Лера Кудрявцева назвала Оскара патриотом и возмутилась, что в некоторых пабликах «топят своих».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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