Друг Михалкова Александр Адабашьян проинформировал о реакции режиссера на слова Собчак о его смерти

Сегодня, 10:19

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Друг Михалкова Александр Адабашьян проинформировал о реакции режиссера на слова Собчак о его смерти
Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков узнал о том, как высказалась телеведущая Ксения Собчак о его смерти. Об этом рассказал друг именитого режиссера актер Александр Адабашьян в беседе с «KP.RU». И хотя всем известно, что Никита Михалков и Ксения Собчак не в лучших отношениях, тем не менее, режиссер не стал реагировать на слова Собчак бурно. По его словам, режиссера не удивили слова Собчак в его адрес.

Также Адабашьян сообщил, что сейчас много в Сети неправдивой информации о состоянии актера.

«Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях», — добавил актер.

Стоит отметить, что в адрес самой Собчак посыпалось немало негатива за ее выссказывания в адрес Михалкова. И также многие были возмущены тем, что она не извинилась публично за свои высказывания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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