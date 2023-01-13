Охлобыстин: «Не травите бывшую жену Смольянинова. Артур еe сильно бил»

На бывшую жену Артура Смольянинова, который был признан в России иноагентом, Дарью Мельникову набросились хейтеры в соцсети из-за антироссийских высказываний ее экс-супруга. За Дарью вступился крестный отец актера Иван Охлобыстин, который поведал о некоторых моментах личной жизни звезды «9 роты».

«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал Охлобыстин в соцсети.

В комментариях пользователи его поддержали и раскритиковали Смольянинова.

«Вообще, конечно, это позорище — на женщину руку поднимать», «Ванечка! Да кто ж посмеет? Женщина и так с детьми осталась в непростой ситуации», — написали возмущенные комментаторы.

К слову, Мельникова и Смольянинов познакомились 2013 году на съемках. У них случился роман, и они поженились, сыграв тайную свадьбу. Супруги казались поклонникам примером для подражания, но стало известно, что Смольянинов выпивает, а однажды на фестивале «Кинотавр» он начал приставать к другим женщинам.

Пара прожила в браке восемь лет. По словам актрисы, их союз распался из-за стечения обстоятельств, но они смогли сохранить хорошие отношения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700