Актриса Поргина назвала церемонию прощания с Чуриковой «праздником души»

В Москве состоялась траурная церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Она проходила в храме Христа Спасителя. На церемонии присутствовали многие родственники и коллеги покойной. В их числе оказалась вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, которая дружила с Инной Михайловной на протяжении многих лет.

«Гениальная актриса. Гениальный человек. Со смирением, с любовью к людям, без осуждения. Очень трепетная душа», — рассказала Поргина, которая пришла проститься с актрисой, несмотря на проблемы со здоровьем.

Говоря о прощальной церемонии, Поргина отметила, что все прошло так, как надо.

«Просто праздник души!» - заявила артистка.

Напомним, что советская и российская актриса театра и кино Инна Чурикова, которую многие помнят по ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и «Ребро Адама», скончалась 14 января в возрасте 79 лет.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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