Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за топ-менеджера и помогала перевозить в Россию товар из Украины

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
У певца Валерия Меладзе большая семья, в неё входят несколько его дочерей и сыновей. В настоящее время очередной член этой большой семьи покинул отчий дом. Подробности об этом событии сообщили журналисты информационного новостного онлайн-сервиса StarHit.ru. Этим родным домочадцем исполнителя стала его дочь Софья, которой в настоящее время 23 года. Она вышла замуж. На свадьбе присутствовал и счастливый папа невесты, сам Валерий Меладзе. Мужем Софьи стал Савва Байбаков. Молодой человек трудится топ-менеджером в крупной компании.
Несколько позже журналисты выяснили, что не один только муж в новоиспеченной семье является добытчиком денег — дочь певца Меладзе Софья также является полноправной владелицей компании «Азмуу». Соучредителем данного предприятия также является украинка, гражданка города Киева. Поклонники семьи Меладзе высказывают свои мнения о том, что, вследствие подобных производственных связей, родная дочь Валерия Меладзе могла, с высокой степенью вероятности, заниматься широкими поставками продуктов питания из другого государства на территорию Российской Федерации.
После высказывания Валерия Меладзе на одном из своих выступлений фанаты и подписчики знаменитости начали писать негативные комментарии под его публикациями, а также в блоге его жены. Саму Альбину Джанабаеву также настигли недоброжелатели в социальных сетях, но певица не выходит на связь и не общается с прессой. А вот Меладзе опубликовал пост, в котором ещё раз объяснил свою политическую позицию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...Подробнее
Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...Подробнее
Комментировать