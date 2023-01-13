Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за топ-менеджера и помогала перевозить в Россию товар из Украины

У певца Валерия Меладзе большая семья, в неё входят несколько его дочерей и сыновей. В настоящее время очередной член этой большой семьи покинул отчий дом. Подробности об этом событии сообщили журналисты информационного новостного онлайн-сервиса StarHit.ru. Этим родным домочадцем исполнителя стала его дочь Софья, которой в настоящее время 23 года. Она вышла замуж. На свадьбе присутствовал и счастливый папа невесты, сам Валерий Меладзе. Мужем Софьи стал Савва Байбаков. Молодой человек трудится топ-менеджером в крупной компании.

Несколько позже журналисты выяснили, что не один только муж в новоиспеченной семье является добытчиком денег — дочь певца Меладзе Софья также является полноправной владелицей компании «Азмуу». Соучредителем данного предприятия также является украинка, гражданка города Киева. Поклонники семьи Меладзе высказывают свои мнения о том, что, вследствие подобных производственных связей, родная дочь Валерия Меладзе могла, с высокой степенью вероятности, заниматься широкими поставками продуктов питания из другого государства на территорию Российской Федерации.

После высказывания Валерия Меладзе на одном из своих выступлений фанаты и подписчики знаменитости начали писать негативные комментарии под его публикациями, а также в блоге его жены. Саму Альбину Джанабаеву также настигли недоброжелатели в социальных сетях, но певица не выходит на связь и не общается с прессой. А вот Меладзе опубликовал пост, в котором ещё раз объяснил свою политическую позицию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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