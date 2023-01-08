Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, раскритиковавший СВО, назвал патриотов РФ «ботами»

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Актер Дмитрий Назаров, главная звезда сериала «Кухня», является народным артистом РФ. Невзирая на столь высокое звание и признание своих былых заслуг, он продолжает прямо и открыто выступать против проведения родной страной «специальной военной операции» на территории Украины. Артист не боится прибегать к жестким высказываниям в адрес Кремля.
Достается и простым россиянам. Так, совсем недавно Дмитрий Назаров назвал всех патриотов страны «ботами».
СВО началась более 10 месяцев назад. Буквально с самого первого ее дня артист начал заявлять, что он целиком и полностью на стороне Украины. Своего мнения он за 321 день не изменил. Примечательно, что, в отличие от большинства своих звездных коллег, являющихся противниками СВО, свои жесткие заявления Дмитрий Назаров делает, оставаясь в России. И покидать страну, к слову, он вовсе не собирается.
Недавно актер выложил в сеть видео со своей новой песней. Она направлена против людей, которые считают и называют себя патриотами России.
«Вы не заметили, что все наоборот, на слове патриот давно кавычки. Вам залепили липким страхом рот, и вы блюете чушь по методичке», — цитирует произведение TVcenter.RU.
В песне актер называет патриотов «ботами» и всем своим видом показывает, как ему хочется послать таких своих подписчиков, которые приходят к нему с негативом и критикой, куда подальше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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