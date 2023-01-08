Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, раскритиковавший СВО, назвал патриотов РФ «ботами»

Сегодня, 16:09

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Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, раскритиковавший СВО, назвал патриотов РФ «ботами»
Фото из открытых источников

Актер Дмитрий Назаров, главная звезда сериала «Кухня», является народным артистом РФ. Невзирая на столь высокое звание и признание своих былых заслуг, он продолжает прямо и открыто выступать против проведения родной страной «специальной военной операции» на территории Украины. Артист не боится прибегать к жестким высказываниям в адрес Кремля. 

Достается и простым россиянам. Так, совсем недавно Дмитрий Назаров назвал всех патриотов страны «ботами».

СВО началась более 10 месяцев назад. Буквально с самого первого ее дня артист начал заявлять, что он целиком и полностью на стороне Украины. Своего мнения он за 321 день не изменил. Примечательно, что, в отличие от большинства своих звездных коллег, являющихся противниками СВО, свои жесткие заявления Дмитрий Назаров делает, оставаясь в России. И покидать страну, к слову, он вовсе не собирается.

Недавно актер выложил в сеть видео со своей новой песней. Она направлена против людей, которые считают и называют себя патриотами России.

«Вы не заметили, что все наоборот, на слове патриот давно кавычки. Вам залепили липким страхом рот, и вы блюете чушь по методичке», — цитирует произведение TVcenter.RU.

В песне актер называет патриотов «ботами» и всем своим видом показывает, как ему хочется послать таких своих подписчиков, которые приходят к нему с негативом и критикой, куда подальше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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