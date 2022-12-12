В новогоднем эфире можно будет увидеть не всех звезд отечественного шоу-бизнеса

Новогодние и рождественские праздники предполагают бесконечную серию концертов в телеэфире. Однако программы на ТВ в этом году будут не такими, как обычно. Хотя бы потому, что не все звезды отечественного шоу-бизнеса будут принимать участие в праздничных концертах.

Об этом можно говорить уже с полной уверенностью, так как съемки некоторых новогодних концертов в столичном Крокусе уже финишировали.

По информации газеты «Комсомольская правда», на экранах публику на Новый год будут развлекать Асти, Слава, Зара, а также «старая гвардия» - Таисия Повалий, Ирина Понаровская, Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и другие.

В новогоднем эфире нельзя будет увидеть множество российских звезд. В предыдущие годы они являлись завсегдатаями традиционных «голубых огоньков». Однако вскоре после начала СВО осудили действия российских властей и поспешили навсегда уехать из своей страны.

Это Алла Пугачева, Земфира, Максим Галкин (признан в РФ иноагентом, - Ред.), Андрей Макаревич (признан в России иноагентом, - Ред.), актрисы Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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