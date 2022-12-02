Певец Владимир Левкин рассказал, чем закончился его конфликт с Бари Алибасовым

Вчера, 21:19

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Певец Владимир Левкин рассказал, чем закончился его конфликт с Бари Алибасовым
Фото из открытых источников

Певец Владимир Левкин рассказал о потенциальном завершении конфликта с продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Владимир Левкин, отметивший в июне 55-летие, в эфире «Алена, блин!» напомнил суть скандала со своим бывшим наставником Алибасовым. В честь своего юбилея певец намеревался собрать на сцене своих бывших коллег по популярнейшей в былые времена группе и не исключал, что со сцены могут прозвучать легендарные песни бойзбэнда в их коллективном исполнении.

Подобные анонсы были в штыки встречены бывшим продюсером группы Бари Алибасовым. Тот через соцсети  пообещал привести на концерт полицию, поскольку планируется нарушить закон об авторском праве. Причем обращение к бывшему подопечному сопровождалось оскорблениями и нелестными  комментариями.

В беседе с Аленой Жигаловой Левкин рассказал, что подобные «обострения» случаются у продюсера регулярно — раз в 5 лет. Как раз во время проведения Левкиным сборных шоу, ведь на них звучит в его исполнении ряд песен из репертуара группы «На-На». В то же время, по его словам, все, что он делает, — в рамках закона.

«Мы всегда деньги приносим! В РАО есть все наши платежи авторам нашим любимым. Просто у авторов вдруг появился соавтор — Бари Алибасов», — прокомментировал артист и признался, что со своим бывшим руководителем последнее время общается только посредством телевизора и СМИ.

В целом Владимир Левкин выразил надежду, что до суда их конфликт с продюсером все же не дойдет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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