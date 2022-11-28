Певец Киркоров заявил, что не боится текущей ситуации в мире

Сегодня, 13:04

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Певец Киркоров заявил, что не боится текущей ситуации в мире
Филипп Киркоров

Популярный исполнитель музыкальных композиций, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров накануне сделал признание о том, что он нисколько не боится будущего, о котором многие люди в настоящее время сильно переживают. Хотя сейчас и наблюдается кардинальная нестабильность мировой политики, а система международных отношений претерпевает широкомасштабные потрясения — вокалист, продюсер и шоумен отчаянно, без тени страха смотрит только вперед. Об этом своих пользователей проинформировал Пятый канал. 

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что музыкант в своем недавнем интервью акцентировал внимание на том, что его многогранный жизненный опыт, пройденные сложные испытания судьбы закалили его бойцовский характер. 

«Сейчас мир разделился на «до» и «после». Что характерно, прежним мир уже никогда не будет. Как после всего этого будет выглядеть наш новый мир — об этом ведает лишь один Всевышний. Но, как бы там ни было, лично я ко всему готов, ведь я уже 35 лет в шоу-бизнесе», — сказал Киркоров. 

Поделился Филипп и своим отношением к возрасту. Отцу исполнителя Бедросу Киркорову недавно исполнилось 90 лет. 

«Бедросу 90 лет. До его возраста мне еще 35. Столько я отмерил себе. Доживу до его возраста и буду счастливым человеком. А вообще, сколько даст, столько и даст», — заключил Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Сегодня, 13:04

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