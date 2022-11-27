E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

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Как рассказала сестра одного из мобилизованных, ее брат Евгений был призван 28 сентября из Магнитогорска, а спустя менее чем 2 недели он уже был в зоне боевых действий. У него нет жетона, который ему до сих пор не выдали, его не внесли в списки на выплаты. А сейчас его и вовсе обвиняют в дезертирстве.
Женщина рассказала, что ее брата отправили ранее рыть окопы на линии фронта. Он с сослуживцами попал под артиллерийский обстрел. Выжить удалось не всем, а также многие получили ранения.
Командиров на тот момент рядом не было и они сами решили отойти в более безопасное место, откуда пытались связаться с командованием. Потом их забрали в комендатуру и сейчас угрожают уголовной ответственностью, поскольку мобилизованные на передовую идти отказываются.
«С 14 на 15 ноября они рыли окопы и начался обстрел. Команды стрелять им не было, поэтому он и несколько человек приняли решение отступить на некоторое расстояние назад. Впоследствии их обезоружили, сняли задержание на видео, предъявляя обвинение в дезертирстве, что они отказываются идти на передовую. Потом говорят о статье за неисполнение приказа», — рассказывает Валентина.
Сейчас женщина вместе с родными мобилизованных, которые в такой же ситуации как и ее брат, хочет, чтобы в произошедшем разобралась военная комендатура. Стоит отметить, что аналогичные случаи были уже с мобилизованными из других регионов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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