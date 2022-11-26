Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что восхищается примадонной Аллой Пугачевой

Участники группы Little Big выехали из России после того как выпустили композицию против «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Илья Прусикин и Софья Таюрская сейчас вместе и живут в США, пишет СтарХит. Там они пытаются построить новую жизнь, снимая дом в Лос-Анджелесе, где вместе с ними живут еще несколько человек.

В своем недавнем интервью Илья Прусикин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой, которая тоже покинула Россию. Не так давно они вместе ужинали в ресторане в Тель-Авиве, а после этого ужина музыкант даже опубликовал в соцсети совместное фото с Примадонной.

«Оказалось, что Алла Борисовна — это мегачеловек. Имея все, абсолютно все (мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России), она это теряет просто из-за своей совести. Потому что она хочет жить честно. И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну хочется быть лучше. Те, кто откололись из-за моей позиции — и слава Богу», - написал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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