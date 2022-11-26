Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что восхищается примадонной Аллой Пугачевой

На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области
38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...Подробнее
Участники группы Little Big выехали из России после того как выпустили композицию против «военной спецоперации» РФ на территории Украины.
Илья Прусикин и Софья Таюрская сейчас вместе и живут в США, пишет СтарХит. Там они пытаются построить новую жизнь, снимая дом в Лос-Анджелесе, где вместе с ними живут еще несколько человек.
В своем недавнем интервью Илья Прусикин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой, которая тоже покинула Россию. Не так давно они вместе ужинали в ресторане в Тель-Авиве, а после этого ужина музыкант даже опубликовал в соцсети совместное фото с Примадонной.
«Оказалось, что Алла Борисовна — это мегачеловек. Имея все, абсолютно все (мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России), она это теряет просто из-за своей совести. Потому что она хочет жить честно. И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну хочется быть лучше. Те, кто откололись из-за моей позиции — и слава Богу», - написал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...Подробнее
Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины,...Подробнее
Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на...Подробнее
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что все участники «военной спецоперации» вносят свой вклад в будущее России...Подробнее
Поставленные Турцией Украине ракеты реактивных систем залпового огня TRLG-230 предназначены, главным образом, для...Подробнее
Франция хочет занять место РФ по меньшей мере в поставках вооружения Индии. Об этом пишет Politicо, отмечая, что Париж...Подробнее
В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации». Оказалось, что не...Подробнее
На сайте ФБР появилась карточка на розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о деле 2018 года,...Подробнее
В правительстве Германии приступили к обсуждению вопроса о поставках имеющихся у ФРГ систем противоракетной обороны...Подробнее
Американские политические власти ввели запрет на ввоз и продажу в государстве телекоммуникационной продукции ряда...Подробнее
Комментировать