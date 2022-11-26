Константин Купервейс рассказал о характере актрисы Людмилы Гурченко

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Не существует женщины, которая была бы похожа на Людмилу Гурченко. Такое мнение высказал советский музыкант и композитор Константин Купервейс, пятый супруг знаменитой российской актрисы Людмилы Гурченко.
Говоря о ее характере, мужчина отметил, что Гурченко была сильной женщиной и она демонстрировала свою мощь окружающим. Когда Людмила входила в зал, ее приветствовали стоя, сказал Купервейс.
«Она солидная, крепкая, мощная женщина, когда она входила, как при Сталине, вставали люди. Поверьте мне», — заявил он.
Также Купервейс подчеркнул, что за такими, как Гурченко, современным артистам трудно угнаться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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