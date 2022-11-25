Солист группы Little Big Илья Прусикин признался, что остался без денег после эмиграции в США

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Солист российской группы Little Big Илья Прусикин в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом в РФ) рассказал о своей жизни за границей. В частности, он признался, что денег ему хватает только на еду. По словам музыканта, он был богат, но все потерял.
«Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов», — заявил Прусикин.
Словом, его положение сейчас весьма незавидное. Несколькими днями ранее стало известно, что группа Little Big распалась. Сейчас коллектив состоит только из любовной пары — Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Напомним, что в начале этого года музыканты группы Little Big улетели в США, где выпустили антироссийский манифест. Вероятно, они надеялись, что будут востребованы за океаном, но с концертами в США не так хорошо, как было на Родине. Ранее Илья Прусикин заявил, что любит Россию и вернется через 10–15 лет.
Как известно, Прусикин развелся с блогером Ириной Смелой два года назад. Пятилетний сын музыканта остался с матерью. В интервью Илья ответил на обвинения в том, что он бросил сына на бывшую жену и эмигрировал в США.
«Слушайте, я не бросил ребенка, мы расстались. Ребенок должен быть с мамой, я так считаю. Материнская любовь главнее, чем отцовская. Я ему буду нужен позже, когда пойдет в школу. Опять же все мои деньги остались ему», — заявил музыкант.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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