Телеведущая из Красноярска Юлия Чупрова уехала в Грузию вслед за мужем

Юлия Чупрова, которая вела программу новостей на «7 канале» ТВ Красноярска, оставила престижную работу и вместе с маленьким ребенком отправилась вслед за мужем в Грузию. Юлия работала на местном телевидении на протяжении нескольких лет. Затем она ушла в декретный отпуск, и через некоторое время вернулась на ТВ. После начала спецоперации на Украине Юлия и ее муж начали задумываться о переезде в другую страну.

В связи с частичной мобилизацией семья решила начать новую жизнь. Супруги бросили работу и распродали имущество. Муж Юлии 27 сентября отправился сначала в Казахстан, а потом в Грузию. Юлия жалеет о том, что они не уехали в феврале. По ее словам, для семьи стал проблемой тот факт, что супруг мог оказаться на передовой без боевого опыта.

Сейчас семья живет в Грузии, в одном из отелей, проживание в котором обходится в 450 долларов в месяц. Юлия нашла удаленную работу, ее муж сперва работал курьером, а теперь является торговым представителем. Его заработок составляет 30 тысяч рублей. Есть перспектива, что размер оклада приблизится к 50 - 60 тысячам.

Бывшая телеведущая рассказала, что в Грузии очень низкие зарплаты. Юлия также сказала, что никогда бы не уехала из России, если бы не мобилизация. Она надеется на то, что они смогут наладить жизнь в Грузии, поскольку возвращаться на родину пока идет спецоперация не планируют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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