49-летний российский актер Денис Матросов признался, что все любимые женщины сами уходили от него

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Известный в Российской Федерации актер театра и кино Денис Матросов рассказал о том, как в его жизни происходили весьма болезненные расставания со своими возлюбленными женщинами. В ходе разговора артист сделал предположение о том, что сложные и напряженные разводы с его несколькими супругами происходили из-за его профессиональной деятельности. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал StarHit.ru.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что Матросов уже начал подозревать свою работу в том, что он не смог создать крепкую дружную семью.
«Вообще, по своей сути, актерская профессия очень сомнительная, особенно для мужчин. Может, по этой причине все мои браки и посыпались? Может быть, я переучился? Может, в этом и есть секрет семейных неудач?» — предположил артист.
Матросов также заявил, что не является примерным семьянином. Он не смог удержать и защитить семью, как бы этого ни хотел и что бы ни делал. Инициаторами разрывов всегда были женщины. Хотя актер признался, что никогда не предавал, но и удерживать женщину силой не в его принципах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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