Певец Денис Майданов дал комментарии по поводу известных артистов, покинувших Россию

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
Российский политический и общественный деятель, певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер, народный избранник Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Денис Майданов в ходе YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказал свое личное мнение о тех отечественных знаменитостях первой величины, которые бросили свою родную землю, покинули собственное государство — Россию, после того, как в стране было объявлено начало специальной военной операции. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал ИА InterMedia.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что популярный вокалист отметил: он уверен в том, что многие из уехавших артистов после того, как пройдет достаточное количество времени, захотят вернуться назад. К ним придет ощущение того, что за границей они никому не нужны, как творческие личности.
Деньги для приличного существования у них скоро закончатся, и тогда остро встанет вопрос возвращения на родину. Однако, уже никто их не примет обратно.
«Те, кто уехал из страны, покричал, пошумел, ведь они попрощались со своей работой здесь. Они показали, что никогда эту страну не любили и использовали ее, как дойную корову», — считает певец Денис Майданов.
Одновременно музыкант подчеркнул, что некоторые артисты стараются молчать о происходящем в мире. В душе они выступают против России, но не могут этого сказать, так как лишаться всех своих денег и наград.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованным на фронте приходится выживать в нечеловеческих условиях, рассказывают их родные. Мало того, что они...Подробнее
Родные мобилизованного из Челябинской области рассказали, что не могут связаться с ним после того как он отказался...Подробнее
33-летний мобилизованный уроженец Серова Свердловской области Иван Ильин погиб в ходе «военной спецоперации» на...Подробнее
26-летний Талгат Киньябузов погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Информацию о его гибели...Подробнее
Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах со снабжением и подготовкой...Подробнее
Руководитель отделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам Казакова рассказала о количестве...Подробнее
Все больше использование беспилотных летательных аппаратов сторонами вооруженного конфликта меняет правила игры на...Подробнее
38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте. Он получил повестку в конце...Подробнее
Появившиеся в ряде отечественных средств массовой информации сообщения о том, что президент России Владимир Путин в...Подробнее
В правительстве Германии приступили к обсуждению вопроса о поставках имеющихся у ФРГ систем противоракетной обороны...Подробнее
Комментировать