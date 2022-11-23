Суд отклонил иск Макаревича

Сегодня, 13:29

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Суд отклонил иск Макаревича
Фото из открытых источников

В замоскворецком суде сообщили об отклонении иска, который подал музыкант Макаревич с целью добиться отмены министерством юстиции решения о включении его в список физических лиц, объявленных иностранными агентами.

В министерстве юстиции еще 2 сентября было принято решение внести Макаревича в составленный реестр российских граждан, которые признаны иностранными агентами. Макаревич хотел добиться через суд исключения его из этого списка и подал соответствующий иск.

Замоскворецкий суд после изучения иска принял решение не удовлетворять его. Это постановление, принятое 10 ноября, еще не вступило в юридическую силу, поскольку согласно законодательству у истца есть право в течение месяца обжаловать судебное решение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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