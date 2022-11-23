Певице Наталье Ветлицкой грозит уголовная ответственность за публикации на тему СВО

Певица Наталья Ветлицкая совсем недавно крайне негативно отзывалась о Российской Федерации, несмотря на то, что в стране она получила широкую популярность. Кроме того, артистка широко распространяла недостоверные сведения относительно специальной военной операции. Позже она удалила свои провокационные посты, но ее, тем не менее, ожидает в РФ заслуженное наказание. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал StarHit.ru.

Журналисты издания сообщили своим пользователям о том, что за всеми действиями 58-летней исполнительницы, которая сейчас находится на территории Испании, внимательно наблюдает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Относительно СВО Наталья Ветлицкая удалила все свои ранее написанные посты. Может быть, к женщине пришло понимание о ее не интересности кукловодам Запада. Поэтому она и решила переобуться. А может быть — осознала, что когда-нибудь придет желание вернуться назад на свою родину. Конечно, такое время придет, когда ее погонят с Европы. Я напоминаю госпоже Ветлицкой: мы сохраняем все скриншоты написанных ею пасквилей. Эти документы проходят сейчас экспертизу. Так что Вы будете обязаны ответить за все свои негативные поступки по закону Российской Федерации», — поделился Бородин на страницах свого Telegram-канала.

Еще в минувшем октябре Виталий Бородин потребовал признать певицу иноагентом. На такое предложение Ветлицкая ответила со смехом.

«С недавних пор меня охватывает шок от творческой интеллигенции российского государства. Наша служба обнаружила очередную артистку, которая посредством соцсетей пытается дискредитировать СВО, поддерживая Украину. Это Наталья Ветлицкая — бывшая работница Аллы Пугачевой. Меня удивляет ее позиция. Сначала она критиковала Украину, а через определенное время переключилась на Россию. Непонятно, что ею движет… О чем это говорит? Если завтра ей станет удобно дискредитировать Украину, она будет это делать с большим удовольствием. Человек непостоянный. Самое главное — находится в Европе. Сидя там, пишет посты. Такое ощущение, что ей, возможно, платят. Не хотелось бы в это верить, но проверить однозначно нужно. Сегодня мы официально обратились к контролирующим органам, чтобы те проверили Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование и привлекали к административной ответственности. Если она и дальше будет писать посты, то ей грозит уже уголовная ответственность», — отмечал общественный деятель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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