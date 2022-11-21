В театре Тель-Авива устроили сюрприз для Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Максиму Галкину (признан в России иноагентом), удалось выкроить время для семьи. Вчера он и его супруга Алла Пугачева порадовали своим присутствием публику, пришедшую в театр Тель-Авива на спектакль. Зрители встретили Примадонну громкими аплодисментами. В зале зазвучала песня «Миллион алых роз», что растрогало до слез певицу.

Супругов не впервые приветствуют зрители в театре. Несколько лет назад на спектакле Кончаловского «Дядя Ваня» в Театре им. Моссовета зал одарил звездную пару овациями. Публика аплодировала Галкину* и Пугачевой даже дольше, чем актерам.

Судя по всему, семейство Аллы Борисовны решило остаться в Израиле надолго. По некоторым данным, в мае Примадонна стала гражданкой этой страны, паспорта получили и двойняшки Лиза и Гарри. Как известно, после отъезда в Израиль прошлой весной Пугачева все же вернулась в Москву. Это дало повод ее поклонникам считать, что Примадонна останется в России. Однако неожиданно для всех уже через месяц она вместе с детьми снова отправилась в Израиль.

Муж Пугачевой все это время продолжал свой гастрольный тур, и, видимо, только сейчас прервал его, чтобы провести время с семьей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700