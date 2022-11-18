Яна Поплавская высказалась о блогере Дане Милохине, который недавно спел гимн Украины

Сегодня, 12:34

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Яна Поплавская высказалась о блогере Дане Милохине, который недавно спел гимн Украины
Фото из открытых источников

Популярная в Российской Федерации телевизионная ведущая и актриса Яна Поплавская подвергла жесткой критике все творчество и лично самого известного российского тиктокера, рэп-исполнителя, музыканта, видеоблогера и киноактёра Даню Милохина. Об этом Яна выложила негативный пост на страницах своего Telegram-канала. 

Поплавская очень критически оценила попытку Дани Милохина публично исполнить гимн Украины. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал CT News. 

Журналисты издания сообщили о том, чтоЯна заявила, что за подобное поведение артиста, и за этот конкретный поступок Милохина, должно быть стыдно тем людям, которые сделали блогера еще более популярным, использовав его в рекламе, пригласив на популярные отечественные форумы и на телевидение страны. 

«И лица своего на вас нет, вы давно его потеряли. Лицо у вас одно на всех — вашего воспитанника Дани Милохина. Никчемного, бездарного, но безгранично наглого», — обратилась Поплавская к тем людям, которые «продвигали» Даню Милохина и его творчество.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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