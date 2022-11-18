Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину
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В возрасте 58 лет скончался основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.
Его смерть стала неожиданностью, ведь он даже не дожил до пенсионного возраста, пишет «Телепрограмма».
О последних днях жизни Сергея Кузнецова в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал его друг Григорий Герасимов. По его словам, Кузнецов доживал свои дни в однокомнатной квартире на окраине Оренбурга. Вместе с ним жила и его стара мать.
Пожилая женщина была категорически против избранницы Сергея Кузнецова Елены Савельевой. Поэтому для жены музыкант снимал квартиру в соседнем доме. Ему приходилось отдавать за аренду этой квартиры всю свою пенсию по инвалидности.
Из-за того, что у Кузнецова были проблемы со спиной, он «сидел на уколах».
В этом году скончался и 48-летний солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он умер от обширного инфаркта по дороге в больницу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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