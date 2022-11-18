Бедрос Киркоров сообщил СМИ о звонках с угрозами в адрес сына в начале карьеры Филиппа

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Отец Филиппа Киркорова вспомнил, какие угрозы поступали его сыну в начале его творческого пути. Об этом сообщает издание «7Дней».
По словам Бедроса Киркорова, с приходом к Филиппу популярности появились и отрицательные знаки. Так, отцу певца начали звонить неизвестные с угрозами, терроризировали, всячески проявляли свое «нежеланное внимание». Поэтому было принято решение о срочном поиске для Филиппа Киркорова концертного директора.
«…Бандиты звонят, угрожают, спрашивают, кто у сына директор. Начали мучить нас звонками, прессовать: «Плати дань, или мы твоего сына укоротим», — вспомнил о былых угрозах Бедрос Киркоров.
Киркоров-младший попросил отца посоветоваться с Иосифом Кобзоном. Тот объяснил, что «сегодня такие законы, у артиста обязательно должен быть директор».
После этого началась эпопея с директорами, среди которых было много мошенников. Но звонки незнакомых бандитов родителям начинающей звезды с тех пор прекратились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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