Ирина Салтыкова собирается отомстить Стасу Пьехе за плохие оценки в шоу «Суперстар! Возвращение»

Накануне прошел новый выпуск телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение». В ходе данной передачи популярная российская певица Ирина Салтыкова исполнила известную музыкальную композицию, написанную Муратом Насыровым, «Кто-то простит». Многие выдающиеся музыканты и исполнители, представляющие собой судейскую коллегию, после прослушивания Ирины Салтыковой, пришли в неописуемый восторг от такого прекрасного выступления. Однако, не все члены жюри остались довольны пением Ирины. Не принял данную музыкальную композицию певец Стас Пьеха. Об этом сообщили журналисты сетевого информационно-новостного онлайн сервиса CT News. Член жюри конкурса, популярный российский исполнитель рассказал присутствующим о том, что артистка пообещала пробить ему колеса на его автомобиле, если он поставит плохие оценки.

Стас Пьеха не побоялся этой мести Ирины Салтыковой и жестко раскритиковал выступление певицы.

«Я не понял этого номера вообще. Это была очень легкая песня, и она никак для меня не натягивается на реквием. Данная трактовка для меня непонятна. Только из уважения к Мурату я поставлю один балл», — оценил сложившуюся ситуацию Стас Пьеха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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