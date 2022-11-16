Сукачев: Охлобыстину выдали пистолет для убийства во избежание плена

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге
Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...Подробнее
Гарик Сукачев не разделяет политические убеждения своего друга Ивана Охлобыстина. При этом он поражен смелостью 56-летнего актера, который недавно вместе с супругой, дочерью и зятем посетил Донбасс и заявил, что планирует снять документальный фильм о жизни народа и спецоперации. Иван отдавал себе отчет в том, что это поездка весьма опасна и она может закончиться плачевно.
Глава ДНР Пушилин был удивлен тем, что актер не побоялся взять с собой всю семью. По словам Сукачева, новость о поступке друга его просто шокировала. Музыкант рассказал, что Охлобыстину выдали оружие и предупредили, что он может попасть в плен. В таком случае ему придется застрелить всю свою семью, а потом — себя, так как в плену творятся ужасные вещи.
Сукачев отметил, что Охлобыстин выступил на Красной площади с патриотической речью спустя два дня после возвращения из ДНР, поэтому многие понимают его эмоциональность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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