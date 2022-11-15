Актриса Ольга Будина заявила, что ее сын отправится в военкомат в случае получения повестки

Сегодня, 14:39

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Актриса Ольга Будина заявила, что ее сын отправится в военкомат в случае получения повестки
Фото из открытых источников

Актриса Ольга Будина призналась, что не собирается отмазывать своего единственного сына от мобилизации. Об этом сообщает StarHit, ссылаясь на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

47-летняя актриса полностью поддерживает Россию и СВО и спокойно относится к мобилизации соотечественников. По ее словам, если единственному 18-летнему сыну Науму придет повестка в военкомат, прятать или отмазывать его мать не собирается. Наоборот, Будина уверена: сейчас, как никогда, россияне должны сплотиться и поддерживать страну изо всех сил.

«Сегодня задача мам — сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Сын знает, если ему придет повестка, он отправится в военкомат», — призналась в эфире актриса.

В 2004 году Ольга Будина вышла замуж за предпринимателя Александра Наумова. В этом браке родился сын Наум. По словам актрисы, у них со взрослым ребенком взаимопонимание, они много разговаривают друг с другом.

«Мой сын меня во всем поддерживает, у нас с ним нет разночтений. Мы прошли в этом смысле большой путь», — отметила Будина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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