Ольга Будина подвергла критике коллег, осудивших Россию за проведение военной спецоперации

Сегодня, 13:29

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Ольга Будина подвергла критике коллег, осудивших Россию за проведение военной спецоперации
Фото из открытых источников

Актриса Ольга Будина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» прокомментировала решение своих коллег покинуть Россию.

Многие актеры и певцы выехали из РФ после того как началась «военная спецоперация». Немало из них высказались против, хотя некоторые предпочитают отмалчиваться.

Тех, кто против «военной спецоперации», Будина считает предателями, так как они не только покинули страну, но и негативно высказываются о родине. При этом она утверждает, что те, кто выступает против решений властей, неправы, и они должны умалчивать о своей позиции.

«Если ты являешься лидером общественного мнения или человеком, у которого есть поклонники, то твое мнение оказывает влияние на других людей. Ты сегодня заявляешь свою позицию, которая противодействует линии государства, значит ты не прав. А если ты не прав, то тебе больше ничего не нужно говорить», - заявила Будина.

Тех, кто выступает против решения властей, она призывает наказывать, поскольку считает, что лидеры общественного мнения должны поддерживать руководство страны.

Отметим, в числе тех, кто выступил против «военной спецоперации» РФ шоумен Максим Галкин (внесен в список иноганетов), Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов), Наргиз и многие другие знаменитости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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