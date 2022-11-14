Галкин отказался от встречи с Пугачевой в годовщину

Максим Галкин* (признанный в России иноагентом), предпочел продолжить гастроли, а не проводить время в кругу семьи. Даже годовщина начала отношений с Аллой Пугачевой не заставила его изменить свое решение.

Раньше юморист как примерный семьянин много времени проводил с женой и детьми. Однако сейчас для его семьи наступили иные времена. Галкинвынужден отказываться от простых радостей в пользу зарабатывания денег. Шоумен мог бы ради важной даты взять выходной, однако сейчас он считает приоритетным свой концертный тур.

Таким образом, звездные супруги ограничилась поздравлениями в соцсетях. Алла и Максим* написали друг другу трогательные послания, а комик отправил супруге праздничный букет.

«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Примадонна в соцсети.

Поклонники певицы обратили ее внимание на то, что Максим* — единственный кормилец в семье, поэтому он не может приехать даже на денек.

«Деньжата сами себя не заработают!», «Теперь приходится ездить по городам и весям! Это не в замке сидеть», «Надо же ему Аллу кормить! Рестораны нынче не дешевеют», — написали комментаторы.

Теперь Пугачева вынуждена жить в разлуке с мужем, но она старается не скучать. Примадонна регулярно встречается с коллегами, которые также обосновались за границей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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