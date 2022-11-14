Галкин отказался от встречи с Пугачевой в годовщину

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате
21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...Подробнее
Максим Галкин* (признанный в России иноагентом), предпочел продолжить гастроли, а не проводить время в кругу семьи. Даже годовщина начала отношений с Аллой Пугачевой не заставила его изменить свое решение.
Раньше юморист как примерный семьянин много времени проводил с женой и детьми. Однако сейчас для его семьи наступили иные времена. Галкинвынужден отказываться от простых радостей в пользу зарабатывания денег. Шоумен мог бы ради важной даты взять выходной, однако сейчас он считает приоритетным свой концертный тур.
Таким образом, звездные супруги ограничилась поздравлениями в соцсетях. Алла и Максим* написали друг другу трогательные послания, а комик отправил супруге праздничный букет.
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Примадонна в соцсети.
Поклонники певицы обратили ее внимание на то, что Максим* — единственный кормилец в семье, поэтому он не может приехать даже на денек.
«Деньжата сами себя не заработают!», «Теперь приходится ездить по городам и весям! Это не в замке сидеть», «Надо же ему Аллу кормить! Рестораны нынче не дешевеют», — написали комментаторы.
Теперь Пугачева вынуждена жить в разлуке с мужем, но она старается не скучать. Примадонна регулярно встречается с коллегами, которые также обосновались за границей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...Подробнее
В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...Подробнее
Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...Подробнее
Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...Подробнее
Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...Подробнее
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...Подробнее
Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...Подробнее
Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...Подробнее
ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...Подробнее
Комментировать