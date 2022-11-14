Виктория Боня после ограбления своей виллы заговорила о любимом мужчине

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Проживающая в Монако Виктория Боня на днях попала в неприятную историю. Виллу телеведущей ограбили неизвестные, однако своим поклонникам в соцсетях Виктория рассказала не об этом. Она заговорила о своем любимом мужчине, которого все это время скрывала от общественности.
«Наверное, я единственный человек в мире, который успокаивает всех вокруг, когда со мной происходит что-то неприятное. Маму, своего любимого мужчину. Я им говорю: «Не волнуйтесь, все хорошо». Они за меня переживают», — написала 42-летняя телеведущая.
Напомним, что злоумышленники польстились на имущество Бони. Пока Виктория вместе с мамой была в Париже, воры хозяйничали у нее на вилле и устроили там полный кавардак, а также успели вынести немало ценных вещей. Телеведущей пришлось спешно возвращаться домой.
Виктория не стала сильно переживать по поводу ограбления, поскольку у нее в жизни все хорошо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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