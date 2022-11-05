Актер Михаил Башкатов признался, что мог бы стать бандитом или наркоманом

Известный российский актер театра и кино Михаил Башкатов представил большое интервью корреспондентам сетевого информационно-новостного онлайн-портала Газета.Ru. Беседуя с репортерами издания, артист признался в том, что уже с раннего детства ему была уготована судьба бандита либо наркомана. Тогда в городских дворах это процветало везде и повсюду. Мише очень повезло, что его мама привила ему «тягу к прекрасному».

Михаил Башкатов рассказал журналистам, что он с малолетства рос «по дворовым законам». Пацаном он даже состоял в «банде» с такими же шустрыми мальчуганами своего двора. В 1991 году большинство приятелей артиста считали, что им не нужна никакая учеба и школа: вместо этого уже была разработана коммерческая схема поштучной торговли сигаретами.

«Многие стали бандитами, также было достаточно таких, которые стали наркоманами. Я знаю много страшных историй о своих однолетках, которых уже давно нет на этом свете. Эти истории не выдуманные, они все из реальной жизни и разворачивались прямо перед моими глазами», — вспомнил Башкатов в своем интервью.

Он уже почти присоединился к своим товарищам по двору, однако мать силой и с упорством заставляла его учить стихи, прививая таким способом любовь к искусству. Поэтому Башкатов начал заниматься танцами и пошел в театральный кружок.

«Что-то прагматичное и понятное всегда было мне не особо интересно. В какой-то момент мне стало неинтересно то, чем жили мои ребята со двора. Вот так лет в 13-14 у меня появилась мечта. Так я и спасся», — резюмировал актер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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