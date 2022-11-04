Магам, борющимся за звание лучшего в проекте «Битва экстрасенсов» на НТВ, предстояло очередное сложное испытание. Теперь они должны были определить причину того, зачем перспективный молодой человек, к тому же только что ставший папой маленького ребенка, решил добровольно уйти из этой жизни. Об этом сообщили корреспонденты сетевого информационно-новостного онлайн-издания StarHit.ru.

Молодая супруга Анжелика, которая в одночасье стала вдовой, не могла сдержать слез. Совсем недавно она имела собственную семью, совместные с мужем планы на жизнь, возведение уютного теплого дома, воспитание сына. Однако в начале октября Дмитрий покончил с собой. Мужчина даже не оставил предсмертной записки. Его жена, полностью убитая горем, обратилась к магам, чтобы получить хоть какую-нибудь толику понимания, в связи с чем ее супруг мог так поступить в тот роковой вечер.

«Появилось ощущение, что он узнал какую-то страшную тайну, которую мы теперь никогда не узнаем», — поделилась своими предположениями Анжелика.

Снимок умершего мужчины запечатали в черном конверте. Экстрасенсы должны были понять, что произошло с человеком, изображенным на фотоснимке.

Первая на испытание пришла Ангелина Изосимова. Почти сразу колдунья начала в точности описывать внешность.

«Мужчина. Не русский… Он ушел недавно, 40 дней еще нет. Упал…», — констатировала брюнетка.

Жену погибшего интересовала причина, по которой Дмитрий мог так поступить. Проведя магический обряд, экстрасенс сказала, что душа покойного не хочет выдавать свою тайну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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