Кто из звезд пропустит «Песню года» и «Большой праздничный концерт»

Сегодня, 10:09

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Кто из звезд пропустит «Песню года» и «Большой праздничный концерт»
Фото из открытых источников

Новогодние развлекательные передачи «Песня года» и «Большой праздничный концерт» пройдут в усеченном составе, так как в них не будут участвовать такие артисты, как Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, София Ротару и Александр Рева. Причем часть из них скомпрометировала себя на фоне украинских событий.

На сегодня известно, что 73-летний Валерий Леонтьев и 75-летняя София Ротару не планируют возвращаться в Россию из-за границы. Маниже, которая выступила на «Евровидении», но не выпустила в этом году ни одного хита, негласно запретили появляться на телеэкране из-за ее пацифистской позиции.

44-летняя Ани Лорак сама отказалась петь под Новый год, а 51-летней Кристине Орбакайте предстоит большой тур в ноябре. Вступившего с критикой России за спецоперацию 57-летнего Валерия Меладзе зрители тоже не увидят на экране.

Но зато на «Песне года» и на праздничном концерте, съемки которых начнутся 13 декабря, выступят Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и другие артисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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