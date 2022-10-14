Юрист Крылов рассказал о том, когда мобилизованные вернутся домой после СВО

Сегодня, 10:34

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Юрист Крылов рассказал о том, когда мобилизованные вернутся домой после СВО
Фото из открытых источников

Юрист Евгений Крылов ответил на вопрос о том, когда граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться домой.

Стоит сказать, что на правительственном портале «Объясняем.рф» есть информация о том, когда мобилизованные вернутся домой. Согласно заявлению властей, это произойдет не ранее, чем закончится спецоперация. В связи с этим стоит заметить, что сроки окончания «военной спецоперации» не обозначены. Также известно, что те, кто получит тяжелое ранение, будут демобилизованы.

Как подчеркнул юрист, будут продлены контракты тех, кто ранее заключил их с Минобороны. Крылов также отметил, что если об окончании спецоперации объявят одновременно с окончанием мобилизации, то всех призванных в ряды ВС демобилизуют.

Если спецоперация на Украине будет завершена, а мобилизация — нет, то мобилизованные все равно будут проходить службу.

Отметим, что граждане, признанные на военную службу, и их близкие жалуются на то, что мобилизация серьезно ухудшила психологическое состояние семей, а также доходы. Многие россияне до мобилизации зарабатывали больше, чем то, что им платит государство сейчас. Кроме того, мобилизованным приходится самостоятельно закупать амуницию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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