Жена Газманова назвала россиян монстрами за нападки на артистов

Сегодня, 09:49

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Жена Газманова назвала россиян монстрами за нападки на артистов
Фото из открытых источников

Супруга музыканта Олега Газманова, Марина, пристыдила россиян, которые, по ее мнению, стали слишком злые. Из-за этого страдают знаменитые люди, отметила Марина Муравьева-Газманова. Женщина обратила внимание на огромное количество хейта в адрес актеров и певцов, которых вынуждают высказывать свою позицию. В независимости от того, какая у них позиция, их подвергают критике. Марина сделала вывод о том, что в последнее время от любви до ненависти к знаменитостям один шаг.

«Что же случилось? Кумиры стали больше похожи на людей, а люди на монстров?» – написала жена Газманова в соцсети. 

В связи с таким отношением поклонников к артистам может так случиться, что когда вновь вернется праздник и многим людям захочется веселья и развлечений, обиженные знаменитости ответят тишиной, заявила Марина. 

Однако комментаторы не разделили точку зрения жены одного из самых патриотично настроенных певцов. Они напомнили ей, что и сбежавшие из страны артисты и те, кто остался в России, нелестно высказываются о своей родине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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