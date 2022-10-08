Ветлицкую могут признать иноагентом за антироссийские посты

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Начальник государственного проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался генеральному прокурору России Игорю Краснову на певицу Наталью Ветлицкую, которую помнят любители музыки 90-х.
Бородин попросил возбудить против певицы дело по статье о дискредитации ВС РФ и привлечь ее к административной ответственности. Он также обратил внимание на посты Ветлицкой, в которых она подвергала критике россиян и власть России. Кроме того, проживающая в Испании поп-дива пишет в запрещенных соцсетях об Украине и репостит все сообщения от Аллы Пугачевой, в том числе и пост, в котором Примадонна назвала россиян рабами. Помимо этого, Ветлицкая критически высказалась относительно спецоперации.
По мнению Бородина, так не ведут себя артисты, которые любят свою родину. Судя по всему, Наталью Ветлицкую признают иноагентом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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