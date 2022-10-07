Российские звезды теряют работу из-за открытой поддержки военной спецоперации

Вчера, 15:14

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Российские звезды теряют работу из-за открытой поддержки военной спецоперации
Фото из открытых источников

Открытая поддержка специальной военной операции России многим отечественным знаменитостям стоит лишения заработка. Они начали терять работу и неплохие гонорары. Причем, не только за рубежом - увольняют таких звезд активно и в самой России, информирует издание News.ru.

Пожалуй, самым ярким и запоминающимся случаем стала история актера Георгия Тесли-Герасимова. Его «попросили» из сериала «След», в котором он играл долгие годы. Артист свое увольнение связывает именно с публичной поддержкой СВО.

Публицист Роман Антоновский говорит, что подобных случаев на самом деле много. К примеру, из эфиров на радио исчезли песни коллектива «Зверобой», участники которого известны поддержкой действий России в Украине. С проблемами в работе и концертной деятельности столкнулся рэпер Хаски - один из его концертов попросту отменили. О сложностях из-за поддержки СВО заявлял и артист Василий Мищенко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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