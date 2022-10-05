Внук Пугачевой Никита Пресняков спровоцировал скандал после отъезда в Америку

Сегодня, 14:49

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Внук Пугачевой Никита Пресняков спровоцировал скандал после отъезда в Америку
Фото из открытых источников

Певец Никита Пресняков, который приходится Алле Пугачевой внуком, а Кристине Орбакайте и Владимиру Преснякову-младшему сыном, в США улетел еще 23 сентября. Это стало поводом для скандала. Отъезд молодого человека поставил под угрозу его концерты и спектакли в Губернском театре Москвы.

Никита был занят в нескольких постановках, но на репетиции не являлся с конца сентября. В Губернском театре считают, что отъездом за границу он подставил весь коллектив. Найти замену Преснякову нелегко. Меж тем спектакль должен уже идти 3 и 4 ноября.

Вчера СМИ взбудоражили читателей новостями о том, что Никиту мобилизовали. Причем Пятый канал утверждал, что военкомы забрали парня прямо из театра.

Ближе к вечеру выяснилось, что информация не соответствует действительности. В Губернском театре сообщили, что с конца сентября Никита у них не появлялся. Вскоре на связь вышел сам актер и певец. Новости о том, что его мобилизовали, он назвал фейковыми, сообщив, что на данный момент находится в Штатах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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