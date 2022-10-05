Особняк Пугачевой брокер оценил намного ниже, чем она запрашивала

Стоимость загородного особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина оценивается брокерами в 300 – 400 миллионов рублей, а не в 1 миллиард, как предлагает, по информации некоторых СМИ, заплатить за него Пугачева. Об этом рассказал эксперт в сфере ипотеки Дмитрий Ракута. Он указал, что на цену особняка влияют многие факторы, которые не всегда принимаются во внимание.

«Нужно учитывать, что при продаже жилья никто не будет считать, какие вложения были внедрены в него. Это второстепенные вопросы. А вот самое главное – это месторасположение жилища и сегмент, к которому его можно отнести: эконом или премиум», – сказал он.

Ракута подчеркнул, что особняк расположен в деревне Грязь, которая не относится к премиум территории, то есть, например, в ней нет достопримечательностей. Содержание здания требует работы большого количества разного персонала. Также оно спроектировано с дизайнерской стороны не в соответствии с современными трендами. Поэтому, отмечает Ракута, даже многие квартиры в Москве имеют большую стоимость, чем такой особняк.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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