Кинокритик Григорьев назвал Павла Прилучного «однобоким» актером без будущего

Сегодня, 18:39

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Кинокритик Григорьев назвал Павла Прилучного «однобоким» актером без будущего
Фото из открытых источников

Репортеры информационного сетевого издания NVL сообщили о том, что популярный отечественный актёр Павел Прилучный в настоящее время пребывает в тренде. Особенно Павел набрал очки профессионализма в кинематографе после того, как снялся в увлекательных сериалах «Жить по вызову» и «Мажор». Однако особая популярность пришла к Павлу после его красочной свадьбы. Этот праздник влюбленных произвел фурор на всю страну. Сразу же после бракосочетания Прилучного и все последующие дни всё внимание было устремлено на него. 

Известный в Российской Федерации кинокритик и киножурналист Роман Григорьев заявил, что Павел Прилучный — не такой уж выдающийся актёр. Эксперт считает творчество данного артиста однобоким, притом со всех сторон. Специалист в сфере кино уверен в том, что Прилучный не способен на проявление в себе чего-то оригинального и выдающегося. 

Эксперт подверг жесткой критике участие Павла в модном нынче сериале «Жизнь по вызову». Григорьев говорит, что от подобных сериалов зрители уже подустали. 

«Я думаю, что, с одной стороны, у Павла Прилучного есть будущее, как у артиста. С другой стороны, будущего у него нет, потому что он уже превратился в памятник самому себе. По большому счету, Павел Прилучный — уже русский Брюс Уиллис, который до старости будет играть одно и то же. Если, конечно, сам не захочет изменить эту ситуацию», — заключил Роман Григорьев. 

Ранее журналисты NVL писали о том, что Родион Газманов вывел в свет хрупкую красавицу-учительницу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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