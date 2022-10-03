Меньшова раскритиковала заявление Пугачевой

Недавний пост Аллы Пугачевой в соцсетях привлек внимание многих российских медийных особ. Юлия Меньшова также прокомментировала скандальное заявление Примадонны.

53-летняя актриса сказала: «Сегодня наши элиты разбушевались не на шутку. Сначала смелостью мерились, теперь начали припечатывать рабами и хлопами».

То есть Меньшова подчеркнула, что в новых реалиях публичные люди высказываются о происходящих событиях, но при этом бывают резкими и бестактными.

Напомним, что, вернувшись из России в Израиль, Примадонна опубликовала в соцсети пост. В нем она заявила, что не огорчена тем, что люди, которых она всегда терпеть не могла, ее ненавидят. Певица также назвала этих людей рабами, которые раньше были холопами.

Ранее Пугачева решила выразить солидарность со своим мужем Максимом Галкиным, которого внесли в список иноагентов. Певица попросила Минюст признать и ее иностранным агентом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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