Меньшова считает, что признать Галкина иноагентом было преувеличением

В одном из последних интервью актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала о своем отношении к Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом). С ее слов можно понять, что артистка испытывает неприязнь к мужу Аллы Пугачевой. Она считает, что высказывания юмориста о россиянах недопустимы, так как некоторые его заявления обидны и унижают достоинство людей.

Меньшова также сказала, что не пришла бы на концерт Галкина даже бесплатно. Словом, 53-летней актрисе творчество шоумена не нравится, так как этот тип юмора ее не смешит и даже сильно раздражает стилистически и содержательно. Вместе с тем она утверждает, что включать Галкина в список иноагентов — это преувеличение.

Меньшова отметила, что не поддерживает осуждение со стороны общественности. Ранее Меньшова прокомментировала решение отменить все концерты Галкина в России. Она считает, что это будет несправедливо по отношению к его поклонникам.

Сам Максим Галкин утверждает, что он никогда не критиковал и не высмеивал россиян и никогда не предавал родину. По словам шоумена, то, что сейчас транслируют, является лишь фрагментами его выступлений, вырванными из общего контекста. При этом в ближайшее время возвращаться на родину Галкин не собирается. Да и супруга юмориста Алла Пугачева тоже покинула Россию, даже не попрощавшись с другом Борисом Моисеевым, который был похоронен 2 октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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