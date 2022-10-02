Подруга Пугачевой: Примадона вернется в Россию, когда все успокоится

Сегодня, 16:09

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Подруга Пугачевой: Примадона вернется в Россию, когда все успокоится
Фото из открытых источников

Алла Пугачева, которая на днях уехала из России вместе с детьми Гарри и Лизой, может вернуться в Россию, «когда все успокоится». Об этом рассказала подруга певицы, ее бывшая портниха Любовь Аксенова. Женщина пояснила, что Алла Борисовна «любит свою страну, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие». Аксенова считает, что Примадонна снова окажется на родине, когда все устаканится, но ее надо оставить в покое. По словам портнихи, она знала об отъезде подруги в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.

Аксенова подчеркнула, что Алла Борисовна всегда эмоционально отдавала себя зрителю. Пугачеву беспокоит критическое отношение, которое возникло к ее семье после отъезда из России. Примадонна отбыла за границу, так как хотела спокойствия для своих детей. Подруга певицы рассказала, что двойняшки Гарри и Лиза переживали из-за вопросов одноклассников о том, где их отец.

В прессе уже написали, что Пугачева забрала из гимназии документы детей и выставила на продажу свой шикарный замок, после чего вылетела из столичного аэропорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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