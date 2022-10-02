Манукян ответил оскорбившей россиян Пугачевой

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Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал заявление Аллы Пугачевой, которая назвала неприятных ей людей рабами. В частности, Манукян предположил, что у певицы проблемы в личной жизни, поэтому она выливает негатив на соотечественников. Журналист также заметил, что россияне могут прощать своим звездным любимцам ошибки, но не высокомерные замашки. Блогер также сказал, что регулярно читая надписи в световых проекциях на «Останкино», «баба Алла» сможет узнать о том, что о ней думают соотечественники.
«Очень глупо было с ее стороны называть россиян холопами и рабами. Российский народ самый свободолюбивый и справедливый. Только он весьма негативно относится к подобным высокомерным особам», — заявил Манукян.
Как известно, несколько дней назад Алла Пугачева вместе с детьми улетела в Израиль после кратковременного пребывания в России. Позже в СМИ появилась информация о продаже принадлежащего певице шестиэтажного замка в деревне Грязь. Все эти события произошли после известного обращения Примадонны к Минюсту РФ с требованием признать ее иноагентом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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