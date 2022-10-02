Федор Добронравов объяснил любовь зрителей к «Сватам»

Сегодня, 15:24

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Федор Добронравов объяснил любовь зрителей к «Сватам»
Фото из открытых источников

Популярный в Российской Федерации актер Федор Добронравов не обращает внимания на злые пересуды некоторых своих коллег по творческому цеху. Поэтому он решил проигнорировать ядовитые выпады украинской актрисы Анны Кошмал. Артистка публично подвергла жесткой критике своих коллег, с которыми вместе снималась  в известном сериале «Сваты». Кошмал крайне не понравилась политическая позиция участников съемок этого фильма. Об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого издания ИА CM-News. 

Многочисленные фанаты Федора Добронравова высказали свою поддержку артисту. Граждане назвали равнодушие артиста наиболее достойным ответом недоброжелателям. 

«Я все это слышу впервые. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — заверил актер, говоря о скандальных заявлениях Анны Кошмал. 

Подписчики Добронравова написали, что он «счастливый человек» и «пригвоздил равнодушием» сериальную внучку. 

Напомним, не так давно нападкам Кошмал также подверглась и актриса Татьяна Кравченко. Она назвала поведение юной коллеги подлостью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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