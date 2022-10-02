Соседка Бориса Моисеева рассказала, что накануне смерти артиста из его квартиры выносили вещи

У Бориса Моисеева при жизни было три инсульта. Друзья рассказывали, что ему было очень тяжело, однако он держался, не сдавался. Но вышло так, что «дитя порока» в результате не выдержал. Певца и хореографа не стало на 69-м году жизни. Об этом сообщают журналисты сетевого издания StarHit.ru.

Уже бездыханное тело Бориса Моисеева дома обнаружил Сергей Горох — он был певцу арт-директором, верным другом, партнером. Сергей рассказал, что он регулярно посещал музыканта. Мужчина помогал ему по хозяйству. Как правило, он приезжал вечером. В этот день ему что-то подсказало приехать в 14 часов дня. Он зашел в квартиру, но там звенела пустота, не слышны были обычные звуки. Горох прошел в комнату и увидел тело исполнителя хита «Звездочка», лежащее на полу в неестественной позе.

Теперь множественные сплетни витают вокруг кончины Моисеева. Говорят, якобы сам его арт-директор спрятал певца от всего мира и довел его до такого конца. Есть и такие люди, которые утверждают, что именно Сергей Горох постоянно его лечил, продлял жизнь Бориса. Друг помог справиться хореографу с последствиями инсультов.

Много сейчас споров о дне и времени наступления смерти «крошки Бори». Нешуточная борьба разгорается и вокруг наследства артиста. Ходят слухи, что Моисеев давно переписал все имущество на Гороха. Брат Бориса, который живет в Канаде, остался недоволен таким решением певца. Якобы он планирует расследовать этот случай и претендует на имущество. В этой связи появилось немало слухов и домыслов. Например, масла в огонь подлили слова соседки, которая пообщалась с журналистами.

«Неделю назад выносили все его картины, вещи, работы. Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно! Но не буду говорить, кто это делал», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Бэк-вокалистка Моисеева также объяснила, почему певец закрылся от всего мира и не спешил общаться с публикой. После инсультов он стал хуже разговаривать, последствия отразились и на лице. Борис Михайлович боялся, что его снимут на камеру, и это отправят в СМИ, а поклонникам ему хотелось запомниться бодрым, красивым и активным человеком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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