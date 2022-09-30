Екатерина Андреева объяснила свой отъезд из России путешествием по Турции

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отправилась на отдых в Турцию. Об этом телезвезда сама сообщила после того, как Ксения Собчак рассказала о вылете ее в Стамбул.

Светская львица задала вопрос: называют ли Андрееву предательницей после того, как она покинула Россию Собчак в этой связи упомянула, как пропагандисты обливали ее саму грязью, когда она отправлялась в заграничные поездки. Подписчики Ксении также были в недоумении, решив, что Андреева окончательно покидает родину.

Однако ответ Андреевой на этот выпад не заставил себя ждать. Ведущая Первого канала объяснила, что из Стамбула она отправится в Урфу, город пяти пророков, чтобы доставить оттуда в Россию «любовь, силу, веру, надежду».

«Какое великолепие у меня за окном! Где-то там в старинных улочках скрывается «Айя-София», но мой путь возлежит дальше, к границе Сирии, в сказочный городок Урфа, город 5 пророков, где жил и Авраам», — написала 56-летняя телеведущая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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