Гинзбург уверен, что Пугачева приезжала в Россию для продажи квартиры и замка в Грязи

Сегодня, 14:54

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Гинзбург уверен, что Пугачева приезжала в Россию для продажи квартиры и замка в Грязи
Фото из открытых источников

Не успели россияне толком обрадоваться возвращению в Россию Аллы Пугачевой, как она снова покинула страну. И, судя по всему, надолго - возможно, даже навсегда, если судить по ее пламенному обращению в Минюст с просьбой внести ее в список иноагентов.

Примадонна ранее объясняла, что вернулась в РФ, чтобы «навести порядок в головах» - что она имела в виду, после скандального заявления стало всем понятно.

Продюсер Владимир Гинзбург считает, что Алла Борисовна возвращалась в страну с сугубо прагматичной целью - ради продажи недвижимости и улаживания всех вопросов, связанных с этим.

В беседе с SOLENKA.INFO он сообщил, что перед отъездом певица выставила на продажу квартиру в Москве и особняк в деревне Грязь.

По некоторым данным, Алла Борисовна и ее молодой супруг запросили за свой замок в Грязи 10 миллионов долларов - в рублях это примерно 550-570 миллионов. Какая цена выставлена на московскую квартиру Аллы Борисовны, неизвестно.

Пугачева вместе с детьми позавчера покинула Россию и улетела в Израиль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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