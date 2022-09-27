Муж и сын певицы Анны Седоковой рискуют попасть под сильнейший ураган «Иэн» во Флориде

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Семья популярной российской певицы Анны Седоковой в настоящее время пребывает в опасности. Известная исполнительница музыкальных композиций сейчас находится в Москве. Но её супруг Янис Тимма и маленький сын Гектор улетели во Флориду — американский штат, где в эти дни и часы чрезвычайно сильно бушует мощнейший ураган «Иэн». Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания Super.ru.
Стихия свирепствует так, что скорость ветра внутри неё превышает 240 километров в час. Огромное торнадо сметает буквально все на своем пути: Сеть уже облетели многие десятки видеороликов. Испуганные очевидцы, снимающие эти кадры, просто чудом смогли избежать неминуемой гибели и укрыться от природного ненастья в безопасном месте.
Анна, находясь в спокойной и благополучной Москве, конечно же, очень переживает за сынишку и мужа. Пока ещё ураган «Иэн» не добрался до того места, где они находятся. Однако, если судить по прогнозам, ненастье уже близко. Как поведет себя стихия, пока не ясно, поэтому Седокова и Янис постоянно на связи.
«В Майами сильнейшие дожди и ветер, но торнадо непредсказуем. Он идет сейчас на любимую Тампу, и я не представляю, что там будет. У людей свои планы, у природы свои. И против нее бессильны все», — отметила певица.
«Иэн» признали ураганом четвертой категории. Он уже оставил без электричества два миллиона американцев во Флориде. И, кажется, это не предел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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