Земляк Бориса Моисеева раскрыл настоящую фамилию артиста

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Бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов, который является земляком скончавшегося вчера Бориса Моисеева, рассказал о детстве артиста и раскрыл некоторые подробности его жизни.
Попов и Моисеев родились в белорусском городе Могилев, настоящая фамилия артиста – Мойсес. Фамилия Бориса происходит от имени пророка Моисея, который вывел израильтян из Египта и получил от Бога заповеди иудейской религии. По словам певца, мать Бориса - польская еврейка Геня Мойсес. Геня – это вариант библейского имени Хана, что значит «благодать». Она скончалась в 1990 году, когда Саше было 9 лет. Попов также добавил, что Борис тепло отзывался о своей матери, которая была интеллигентной женщиной со сложной судьбой. Он посвятил ей песню «Глухонемая любовь». Боря взял себе другую фамилию, когда начал танцевать и преподавать хореографию, рассказал земляк певца.
Напомним, что Борис Моисеев скончался от очередного инсульта в возрасте 68 лет 27 сентября. Первый инсульт с ним случился двенадцать лет назад, а за ним, через пять лет последовал второй. Третьего инсульта певец не выдержал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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