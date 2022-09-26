Татьяна Лазарева решила оспорить статус иноагента в суде

В июле Татьяна Лазарева, покинувшая Россию несколько месяцев назад, была признана иностранным агентом. Этот статус Министерство юстиции РФ присвоило телеведущей за ее откровенные высказывания против действий российских властей. На это Лазарева отреагировала с юмором. Она продемонстрировала полное безразличие по отношению к российским запретам. Но позже телеведущая дала понять, что готова вернуться в Россию, когда с нее снимут статус иноагента.

«Я тоже хочу жить в России. Я вообще не говорю, что приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском, хожу в испанские школы и собираюсь тут жить», - заявила артистка в одном из интервью.

Как стало известно, 16 сентября представители телеведущей обратились в Замоскворецкий суд с иском в отношении Министерства юстиции РФ. Это означает, что Лазарева решила оспорить статус иноагента.

Намерение телеведущей прокомментировал ее коллега Владимир Соловьев. В частности, он резко высказался против таких планов. Соловьев считает, что Лазарева не имеет права требовать снятия статуса иноагента из-за ее антироссийской позиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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