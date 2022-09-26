Татьяна Лазарева решила оспорить статус иноагента в суде

Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток
Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...Подробнее
В июле Татьяна Лазарева, покинувшая Россию несколько месяцев назад, была признана иностранным агентом. Этот статус Министерство юстиции РФ присвоило телеведущей за ее откровенные высказывания против действий российских властей. На это Лазарева отреагировала с юмором. Она продемонстрировала полное безразличие по отношению к российским запретам. Но позже телеведущая дала понять, что готова вернуться в Россию, когда с нее снимут статус иноагента.
«Я тоже хочу жить в России. Я вообще не говорю, что приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском, хожу в испанские школы и собираюсь тут жить», - заявила артистка в одном из интервью.
Как стало известно, 16 сентября представители телеведущей обратились в Замоскворецкий суд с иском в отношении Министерства юстиции РФ. Это означает, что Лазарева решила оспорить статус иноагента.
Намерение телеведущей прокомментировал ее коллега Владимир Соловьев. В частности, он резко высказался против таких планов. Соловьев считает, что Лазарева не имеет права требовать снятия статуса иноагента из-за ее антироссийской позиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...Подробнее
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область)...Подробнее
В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU. Красноярец Евгений Черник...Подробнее
Вопрос выплат для мобилизованных волнует граждан, которые отправляются на фронт, и их родных. В Башкирии рассказали о...Подробнее
В Челябинске наблюдается ажиотаж у офисов нотариусов. 25 сентября там выстроились огромные очереди, так что сегодня к...Подробнее
26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой...Подробнее
Мобилизация проходит по всей России и затронула даже Приморье. В Архангельской области мужчин мобилизуют, чтобы после...Подробнее
Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного...Подробнее
59-летний стоматолог из Свердловской области будет служить на фронте. Его мобилизовали в Свердловской области и родные...Подробнее
Комментировать