Татьяна Лазарева решила оспорить статус иноагента в суде

Сегодня, 09:19

0

Image 16+
Татьяна Лазарева решила оспорить статус иноагента в суде
Татьяна Лазарева

В июле Татьяна Лазарева, покинувшая Россию несколько месяцев назад, была признана иностранным агентом. Этот статус Министерство юстиции РФ присвоило телеведущей за ее откровенные высказывания против действий российских властей. На это Лазарева отреагировала с юмором. Она продемонстрировала полное безразличие по отношению к российским запретам. Но позже телеведущая дала понять, что готова вернуться в Россию, когда с нее снимут статус иноагента. 

«Я тоже хочу жить в России. Я вообще не говорю, что приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском, хожу в испанские школы и собираюсь тут жить», - заявила артистка в одном из интервью. 

Как стало известно, 16 сентября представители телеведущей обратились в Замоскворецкий суд с иском в отношении Министерства юстиции РФ. Это означает, что Лазарева решила оспорить статус иноагента.

Намерение телеведущей прокомментировал ее коллега Владимир Соловьев. В частности, он резко высказался против таких планов. Соловьев считает, что Лазарева не имеет права требовать снятия статуса иноагента из-за ее антироссийской позиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Татьяна Лазарева решила оспорить статус иноагента в суде

Сегодня, 09:19

Михайлов отменил ближайший концерт, запланированный в сентябре

Вчера, 19:34

Иван Охлобыстин сообщил, что актер Михаил Пореченков первым пойдет воевать

26-09-2022, 14:24

Россияне призывают певцов Shaman и Тимати влиться в ряды мобилизованных

25-09-2022, 14:09

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что лично готова участвовать в мобилизации

22-09-2022, 12:29

Пускепалис рассказал о своих страхах за две недели до гибели

21-09-2022, 08:59

Осенние концерты рок-группы «Сплин» отменены или перенесены одновременно в нескольких городах

20-09-2022, 15:34

Слепаков, уехавший в Израиль, впервые вышел на связь после длительного отсутствия

20-09-2022, 12:59

Адвокат Алешкин заявил, что статус иноагента Пугачевой скажется и на «Иронии судьбы»

20-09-2022, 12:24

Депутат Худяков: «Защищал Пугачеву, которая полюбила козла»

20-09-2022, 09:54

Ани Лорак впервые за полгода прервала молчание

20-09-2022, 08:39

Марк Богатырёв признался, что его жена Татьяна Арнтгольц год не могла забеременеть

19-09-2022, 18:14

«Выгоднее замять»: Политолог Салин усомнился в том, что Пугачеву признают иноагентом

19-09-2022, 14:14

«Нужно соответствовать»: Пугачевой ответили на ее желание попасть в список иноагентов

19-09-2022, 12:59

Вера Брежнева прокомментировала обращение Аллы Пугачевой к Минюсту РФ

19-09-2022, 10:34

Федотова объяснила, должен ли Минюст признать иноагентом Аллу Пугачеву

18-09-2022, 20:59

Орбакайте проинформировала СМИ о своем отказе вставать во время исполнения гимна России

18-09-2022, 11:29

Данилко заявил, что употребляет алкоголь «не ради выпивки»

18-09-2022, 09:39

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сделала ремонт в своей первой квартире за 10 млн рублей

15-09-2022, 22:49

Телеведущая Ангелина Вовк назвала причины краха второго брака с чехом

15-09-2022, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

25-09-2022, 15:59

0

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...

Подробнее
Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации

Вчера, 13:59

0

Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...

Подробнее
В Сети обсуждают видео с человеком, которого выносят на носилках из призывного пункта в Котласе

В Сети обсуждают видео с человеком, которого выносят на носилках из призывного пункта в Котласе

26-09-2022, 12:19

0

Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область)...

Подробнее
Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

26-09-2022, 15:34

0

В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU. Красноярец Евгений Черник...

Подробнее
В Башкирии сообщили о выплатах добровольцам, решившим отправиться в зону СВО

В Башкирии сообщили о выплатах добровольцам, решившим отправиться в зону СВО

26-09-2022, 08:04

0

Вопрос выплат для мобилизованных волнует граждан, которые отправляются на фронт, и их родных. В Башкирии рассказали о...

Подробнее
В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

25-09-2022, 16:24

0

В Челябинске наблюдается ажиотаж у офисов нотариусов. 25 сентября там выстроились огромные очереди, так что сегодня к...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Кургане первые мобилизованные отправились к пунктам назначения

В Кургане первые мобилизованные отправились к пунктам назначения

26-09-2022, 15:19

0

26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой...

Подробнее
Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

25-09-2022, 20:44

0

Мобилизация проходит по всей России и затронула даже Приморье. В Архангельской области мужчин мобилизуют, чтобы после...

Подробнее
«Объясняем.рф»: что могут взять с собой мобилизованные

«Объясняем.рф»: что могут взять с собой мобилизованные

Вчера, 14:24

0

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», мобилизированным гражданам разрешено взять с собой в часть приборы ночного...

Подробнее
59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

26-09-2022, 10:44

0

59-летний стоматолог из Свердловской области будет служить на фронте. Его мобилизовали в Свердловской области и родные...

Подробнее